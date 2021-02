Svækket basketlandshold jagter EM-drøm i Litauen

Lørdag venter Belgien, og en dansk sejr her kan være nok, men det er ikke til at vide, før kvalifikationsgruppen er færdigspillet mandag.

Mandag er modstanderen Litauen, og vinder Danmark den kamp, er EM-billetten i hus - uanset resultatet mod Belgien.

De sidste runder i EM-kvalifikationen spilles på grund af coronapandemien i Litauens hovedstad, hvor man har samlet gruppens fire hold.

Det er et svækket dansk hold, der går på banen til de afgørende kampe.

Landsholdets helt store profil - Gabriel 'Iffe' Lundgaard - underskrev i mandags en kontrakt med storklubben CSKA Moskva, som spiller i EuroLeague, og russerne har valgt ikke at frigive ham til landsholdet.

Træner Erez Bittman, som har stået i spidsen for landsholdet siden 2017, tror alligevel på succes.

- Alle ved, hvor meget jeg kan lide 'Iffe', men vi bliver nødt til at fokusere på de spillere, vi har til rådighed. 'Iffe' er vigtig for holdet, men vi har andre dygtige spillere, som kan gøre en forskel, siger han.

Heller ikke Darko Jukic kan være med i de to afgørende kvalifikationskampe, han brækkede hånden under onsdagens træning.

Og selv om der er modgang, så er motivationen stor hos danskerne, beretter træneren, der forventer to tætte opgør mod Belgien og Litauen.

- Vi skal gå ind til de to kampe på forskellig vis, da hver modstander har forskellige styrker, som er svære at dæmme op for, men vi vil give alt for at lykkes. På banen kan alt ske, og vi håber på at skrive historie, siger israeleren.

Danmark er i gruppe med Belgien, Litauen og Tjekkiet. Tre hold kvalificerer sig til EM, men Tjekkiet er EM-vært og dermed sikret kvalifikation.

Danmark, Belgien og Litauen kæmper dermed om to billetter, og alle hold har muligheden for at spille sig til EM. Belgierne fører gruppen med syv point, mens Danmark og Litauen begge har seks point før de sidste to spillerunder.

Danmark møder Belgien lørdag klokken 15.30. Mandagens kamp mod Litauen begynder klokken 18.30.