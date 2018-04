Suveræne Nadal triumferer for 11. gang i Monte Carlo

Nadal gjorde comeback tidligere på måneden efter at have siddet ude med en hofteskade, siden han trak sig fra kvartfinalen mod Marin Cilic i Australian Open i januar.

Det var Nadals første ATP-turnering, siden han vendte tilbage, og det suveræne spil, han havde vist på gruset i Monaco, fortsatte søndag.

Med sejren fortsætter han desuden med at toppe verdensranglisten foran schweizeren Roger Federer.

Kampen bølgede frem og tilbage i begyndelsen, og Nishikori fulgte godt med frem til stillingen i 2-3 i egen serv. Her overplacerede japaneren sit slag, og Nadal fik lidt luft med sit andet brud.

Kort efter var Nadal et enkelt parti fra at tage første sæt, og det sørgede han for at gøre i eget serveparti.

Det var 12. gang, de to spillere stod over for hinanden på en tennisbane. Seneste møde fandt sted ved OL i Rio i 2016, hvor Nishikori trak det længste strå.

Det fik han ikke mulighed for i søndagens opgør, hvor Nadal var overlegen. Andet sæt var overstået på 37 minutter, da Nadal brød sin japanske modstander to gange og var solid i egne servepartier.

En baghåndsvinder lukkede kampen på Nadals første matchbold, og han sikrede sig dermed titel nummer 76 på ATP-touren.