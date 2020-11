Suveræne Hamilton: Vigtigt for børn at se mig vinde

Med en sejr i Istanbul er den 35-årige brite sikker på at vinde VM-titlen for syvende gang med tre grandprixer tilbage af 2020-sæsonen.

- Det er vigtigt for børn at se det her. De skal ikke lytte til nogen, der fortæller dem, at de ikke kan opnå noget. Drøm det umulige. Du skal jagte det og aldrig give op, siger Hamilton ifølge BBC.

Da han voksede op i et hjem uden de store penge, havde han aldrig forestillet sig, at han skulle vinde VM-titlen syv gange og dermed tangere legenden Michael Schumachers rekord.

Tyskeren vandt sine syv titler fra 1994 til 2004.

- Jeg ved, at jeg ofte siger, at noget har overgået min vildeste drøm, men jeg har gennem hele mit liv i hemmelighed drømt om dette.

- Det virkede dog så langt væk. Jeg kan huske, at jeg så Michael vinde de her VM-titler. Bare at få en, to eller tre er så hårdt. Syv er ubegribeligt, siger Hamilton.

Han minder samtidig om, at han tilbage i 2007 missede en stor chance for at vinde sin første VM-titel. I et sving gik det galt, og så blev han overhalet af finske Kimi Räikkönen i VM-stillingen. Finnen vandt dermed titlen.

- Jeg tabte et VM i pitlane. Jeg har lært af fejlen i 2007, siger han.

Med søndagens sejr i Tyrkiet kan den nærmeste i VM-stillingen, holdkammeraten hos Mercedes, Valtteri Bottas, ikke længere indhente Hamilton.

Kevin Magnussen (Haas) endte på en 17.-plads i Istanbul.