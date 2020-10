Sure FCK-fans tropper op ved Parken efter Europa-exit

Gruppen på 50-60 fans var frustrerede over, at FCK var røget ud af Europa, og det ville de gerne vise. De ville også tale med spillerne om det.

Rasmus Falk, som var skadet og ikke en del af FCK-holdet, der tabte 0-1 i Parken, stillede sig til rådighed og talte med fansene i omkring ti minutter.

Samtalen foregik ganske roligt, og de fremmødte sikkerhedsfolk og få politibetjente behøvede ikke at skride ind.

FCK-træner Ståle Solbakken kan sagtens se det fra fansenes side og accepterer fremmødet fra de fans, hvoraf nogle også kræver nordmanden fyret.

- Det forstår jeg godt. Bare det er sagligt, og bare det er en fornuftig markering. Det er sket før, og det skal vi ikke have ondt af os selv over. Det er ikke det, vi skal bruge mest tid på.

- Den støj må jeg tage. Jeg er hovedansvarlig for det her, og selvfølgelig må jeg tage det, siger Solbakken.

Han var dog ikke klar over, at Falk var ude at snakke med fansene og kunne derfor ikke tage stilling til, om det var en god idé.

- Det er ny info for mig, siger Solbakken, som ikke kunne sige mere om det lige nu.

Træneren har svært ved at se, at FCK kan gå ud og købe en dyr og markant profil i den nuværende situation, hvor selskabet nedjusterer forventningerne med de indtægter, man havde forventet fra deltagelsen ved et gruppespil.

- Jeg har sagt, at vi mangler fart og gennembrudskraft i holdet, og derfor havde vi jo planer om at hente en kantspiller med fart. Men det bliver svært nu med den økonomiske situation.

- Vi skal overleve som klub, og vi har lige tabt 60 millioner eller sådan noget. Eller de penge får vi ikke ind, siger Solbakken.

Han vil nu kigge fremad og forsøge at vende udviklingen.

- Der er ikke så meget andet at gøre end at arbejde stenhårdt videre på at vende det her i Superligaen. Der er trods alt mange kampe endnu, men den her kamp kan vi først få igen om et år, siger han.

FCK-spillerne forlod en efter en eller i små grupper Parken, og fansene lod dem passere uden dramatik.

Som en af de sidste forlod Solbakken selv stadion med bøjet hoved og gik ud til sin bil på parkeringspladsen, alt imens de sidste FCK-fans også tøffede langsomt hjemad.