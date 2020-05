Superligaspillere har kampgejsten

Bekymringen blandt spillerne er lav.

- Jeg har ikke nogen bange anelser for at starte op igen, siger OB-anfører Janus Drachmann, der har tillid til, at smittefaren nok skal være minimal, hvis spillerne overholder retningslinjerne.

Og det er han sikker på, de nok skal gøre, så de resterende kampe kan afvikles på den mest forsvarlige måde, og uden at nogle føder betænkeligheder ved det.

Heller ikke i Randers FC er anføreren bekymret.

Også Erik Marxen peger på de mange tiltag, der er udstukket af Divisionsforeningen.

- Min vurdering er, at smittefaren ved at spille er så lille. Nu hvor vi ikke må gå i omklædningsrum og så videre, så tror jeg, man skal være usandsynlig uheldig for at blive smittet, siger Erik Marxen.

Han kan dog samtidig sagtens forstå det, hvis en holdkammerater måtte være nervøs ved at genoptage kampafviklingen.

Sådan er det for eksempel i England, hvor den engelske spillerforening har meldt ud, at flere spillere har henvendt sig til den, fordi de er bange for at spille kampe.

Hvis det samme skulle blive tilfældet i Randers FC, kan spillerne regne med, at Erik Marxen bakker op om dem.

- Jeg tror ikke på, at der kommer noget godt - hverken personligt eller sportsligt - ud af at presse nogen til at spille, hvis de ikke er trygge, siger han.

Den holdning deles af midtbanespiller Jacob Lungi Sørensen, der til daglig spiller i Esbjerg. Her skal folk ikke føle sig utrygge ved at spille fodbold.

Men der er langt dertil for ham selv.

- Der er simpelthen så mange forholdsregler, der bliver taget, så jeg er ikke så bekymret, siger Jacob Lungi Sørensen.

- Men det er jo ikke helt uden risiko, så vi skal jo følge de forskellige regler og krav, siger han.

Mathias Hebo, der i januar vendte tilbage til Lyngby BK, ser heller ikke den store fare ved at tørne ud på grønsværen igen.

- Vi har selvfølgelig respekt for situationen, men jeg er ikke rigtig nervøs, og jeg vil ikke sige, at truppen er nervøs.

- Vi spritter jo hele tiden af og følger reglerne. Jeg tror, vi alle sammen kan leve op til vores ansvar, siger Mathias Hebo.

Rasmus Minor Petersen fra Hobro IK er en af de spillere, der har haft konsekvenserne af coronavirus tæt inde på livet, idet hans mor, der er særlig udsat på grund af anden sygdom, blev ramt.

Hun er dog blevet frisk igen, og forsvarsspilleren selv er ikke nervøs ved at skulle dyste om point med fuld nærkontakt igen.

- Jeg har tillid til de forskellige instanser. Både til regering, folketing, sundhedsmyndigheder, Spillerforeningen og Divisionsforeningen.

- Det er en absurd og mærkelig situation, vi er havnet i, og vi er heldige med at bo i det land, vi gør, siger Rasmus Minor Petersen.