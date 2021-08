Superliganedrykker snupper anden sæsonsejr i 1. division

Her lykkedes det holdet at vinde med 2-1 ude over Vendsyssel FF, hvilket bringer Horsens op på rækkens femteplads med syv point for fem kampe.

AC Horsens er stadig ved at finde fodfæstet efter sommerens nedrykning til 1. division, og torsdag aften tog holdet et skridt i en positiv retning.

Vendelboerne er fortsat uden sejr i sæsonen og står noteret for tre point, hvilket rækker til en niendeplads.

Hjemmeholdet kunne ellers have snuppet et sent point, men i kampens slutfase brændte Diego Montiel en stor chance.

Derfor endte indskiftede Thor Lange med at være gæsternes matchvinder. Med et kvarter tilbage af opgøret, fik han sendt et blødt hovedstød mod mål, og bolden fik lige akkurat nok til at liste sig over målmanden og målstregen.

Midt i første halvleg havde Casper Tengstedt bragt Horsens foran, da den talentfulde angriber ubesværet fik lov til at tage bolden med i feltet, før han vendte rundt om sig selv og sparkede den fladt i mål.

Hjemmeholdet fik dog svaret tilbage på måltavlen under ti minutter senere, da Lasse Steffensen blev spillet fri. Med et tørt spark sendte han bolden mellem benene på Horsens-keeper Matej Delac og ind i mål.

I lighed med Superligaen bliver 1. division delt op i top-6 og bund-6 efter de første 22 spillerunder.