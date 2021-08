Superliganedrykker avancerer i pokalen med lidt besvær

Det var først et kvarter før tid, at kampen mod Sædding/Guldager fra Jyllandsserien - Danmarks sjettebedste række sammen med andre regionale serier - blev afgjort. Her gjorde Tobias Stagaard det til 3-1. I tillægstiden gjorde Thomas Santos det til 4-1.

Dermed startede og sluttede Jens Berthel Askous mandskab opgøret bedst. I første halvleg scorede Lirim Qamili to gange for Horsens, før Thomas Witt lige før pausen reducerede for Sædding/Guldager, hvis hjemmebane ligger få kilometer nordvest for Esbjerg.

Den tidligere superligaklub Hobro er til gengæld ude af turneringen. Holdet tabte ude til Aarhus-klubben Brabrand efter straffesparkskonkurrence efter 120 målløse minutter.

En anden 1.-divisionsklub, Fredericia, skulle ligeledes ud i en nervepirrende dyst fra straffesparkspletten efter en besynderlig pokalkamp mod fynske Næsby.

De første 90 minutter endte 0-0, men de følgende 30 minutter endte 3-3. I straffesparkskonkurrencen var Fredericia stærkest og vandt.

Pokalturneringens første runde svarer til 64.-delsfinalen.

Superligaklubberne træder ind i anden og tredje runde af turneringen.