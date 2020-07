Regeringen vil holde øje med og analysere smittetrykket i august, før der tages yderligere stilling til tilskuersituationen i Superligaen. Det siger kulturminister Joy Mogensen (S) tirsdag på et samråd.

Superligaklubber må vente til august med vished om tilskuere

Kulturministeren fastholder trods kritik, at der ikke træffes beslutninger om næste sæsons Superliga nu.

Superligaklubbernes økonomi har brug for klarhed i forhold til, hvor mange tilskuere der må være på lægterne i den nye sæson, der begynder forsinket i september på grund af coronasituationen.

Og klubberne - både i forhold til sponsorer og sæsonkortholdere - har brug for klarhed snart. Jo hurtigere, desto bedre. Ikke sidst i august kort før den næste sæson.

Sådan er meldingen fra blå blok og støttepartiet De Radikale.

Derfor har Venstre, De Radikale og Dansk Folkeparti kaldt kulturminister Joy Mogensen (S) i samråd om sagen. Men fra ministeren er meldingen den samme som hidtil.

Det er først 20. august, at regeringen vil drøfte tilskuersituationen til den næste sæson, siger hun på tirsdagens samråd.

- Jeg kan til fulde følge frustrationen over, at man gerne vil have vished lang tid frem. Men fra regeringens side vil vi gerne vide, hvordan sundhedsstatussen er, siger Mogensen.

Regeringen vil se og derefter analysere smittetrykket og smittetallene i begyndelsen af august, tilføjer Mogensen.

Hun opfordrer fodboldklubberne - og resten af kulturlivet - til at planlægge efterårets program med visse forbehold.

- Arrangørerne skal fortsætte med de planer, de har, men selvfølgelig med en forsigtighed, hvor de tager højde for, at forholdene ikke kan være lige præcis de samme, som de plejer.

- Hvis der fortsat er restriktioner, der gør, at man ikke kan lukke publikum ind i fuldt omfang, vil der også være forhandlinger, ikke efter 20. august, men i begyndelsen af august om økonomisk hjælp, siger ministeren.

De Radikales Jens Rohde er ikke imponeret.

- Det hjælper ikke fodboldklubberne eller andre kulturarrangører, at vi først gider tage bestik af verdenssituationen engang i august.

- De skal sælge deres vare, de skal sælge deres sponsorater, og de aner ikke, om de er købt eller solgt. Hverken på hjælpepakker eller andet, siger Rohde, der bakkes op af Venstres kulturordfører, Britt Bager, og DF's idrætsordfører, Pernille Bendixen.

De kritiske røster mener ligeledes, at klubberne i 1. division samt travsporten har brug for klarhed hurtigt.

I sidste uge blev der lempet for coronarestriktionerne for den igangværende sæson, så flere tilskuere kunne komme på stadion i weekenden og i resten af sæsonen.

Det betyder blandt andet, at FC Midtjylland kan lukke næsten 5000 tilskuere ind til torsdagens topkamp mod FC København. Her kan FCM sikre sig guldet med uafgjort.

7048 tilskuere var til stede på Ceres Park i Aarhus til søndagens superligakamp mellem AGF og FCK.

Det var klart det højeste antal tilskuere til en kamp på dansk grund efter coronapausen. Og afviklingen var vellykket, har Østjyllands Politi skrevet i sin døgnrapport.

Det bliver i øvrigt ikke Mogensen selv, der deltager i forhandlingerne om antallet af tilskuere i august. Det er overladt til justitsminister Nick Hækkerup (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S).