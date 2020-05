Superligaklubber jubler over grønt lys til genstart

Her blev der givet grønt lys, til at professionel sport må starte op igen med det samme. Dog uden tilskuere på lægterne.

Der lød formentlig et lettelsens suk i de danske superligaklubber torsdag aften.

FC København-manager Ståle Solbakken glæder sig over, at tilværelsen er på vej til at blive normaliseret.

- Selv om vi ikke vil føle, at vi er helt tilbage, før vi kan opleve kampene og juble og græde side om side med alle dem, der kommer og støtter os til kampene, så er det her første skridt i den rigtige retning, siger han på klubbens hjemmeside.

Divisionsforeningen, der driver Superligaen, vil i løbet af de kommende dage finde ud af, præcis hvornår landets bedste fodboldrække starter op igen. Det ligger dog fast, at det bliver med en kamp mellem AGF og Randers, og at det bliver uden tilskuere.

- I aften (torsdag, red) vil vi glæde os over, at vi igen snart kan spille fodbold og genoptage jagten på en plads i mesterskabsspillet og i pokalfinalen, skriver AGF på sin hjemmeside.

Her bliver det ligeledes meddelt, at klubben har arbejdet på, hvordan man kan inddrage fansene, når de nu ikke kan være til stede på stadion under kampene. I den forbindelse vil AGF fredag vil præsentere en "opsigtsvækkende nyhed".

Hobro-formand Lars Kühnel stod i et supermarkedet, da han fik beskeden om, at Superligaen havde fået lov til starte op igen, og brød ud i jubel.

- Jeg stod og så på nogle bøffer, og så råbte jeg ud i hele rummet, så folk de kiggede noget, siger han til TV2 Nord.

Mens Ole Palmå, der er administrerende direktør i Brøndby, glæder sig over torsdagens udmelding, så fokuserer han også på de store økonomiske udfordringer, klubben og resten af Superligaen vil stå over for på grund af den lange pause.

- Det har været lange to måneder med megen uvished om, hvornår Superligaen kunne genoptages. Det er meget glædeligt, at vi nu kan påbegynde Superligaen, selv om det i første omgang bliver uden fans og partnere på lægterne.

- Lige så meget vi glæder os over at komme i gang igen, lige så stor en opgave er der foran os og de øvrige superligaklubber, da de økonomiske konsekvenser af nedlukningen og de kommende restriktioner vil kaste mørke skygger over vores branche i lang tid, siger han på klubbens hjemmeside.

Superligaen blev sat på pause i starten af marts. FC Midtjylland fører suverænt med 12 point ned til FC København på andenpladsen.