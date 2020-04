Superligakanal aner flere tilskuerforladte tv-kampe

Sådan lyder det fra rettighedshaveren Nordic Entertainment Group (Nent), der sender to tredjedele af kampene i den bedste danske række.

Superligakampe uden stemning fra tilskuerpladserne er efter alt at dømme, hvad tv-seerne kan se frem til, hvis ligaen bliver genoptaget i denne sæson.

- Der er ikke noget, der tyder på, at vi får et fyldt Parken til et derby, hvis og når Superligaen kommer i gang til sommer.

- Det er klart, at det gør ikke noget godt for produktet, siger Kim Mikkelsen, der er head of sports hos Nent.

Statsminister Mette Frederiksen (S) forlængede mandag forbuddet mod store forsamlinger frem til september.

Sommerens musikfestivaler er blevet aflyst, og noget tyder på, at reglerne også kommer til at gælde sportsbegivenheder.

- Vi afventer lige nu en tilbagemelding om, hvad "større forsamlinger" præcis betyder, siger Kim Mikkelsen.

Nent, der står bag TV3-kanalerne, slog i marts fast, at man ikke vil betale tv-penge til superligaklubberne, så længe der ikke er nogen kampe på programmet.

Efter mandagens udmelding fra statsministeren spiller rettighedshaveren i første omgang bolden videre til Divisionsforeningen, der står for driften af Superligaen.

- Vi snakker løbende med Divisionsforeningen og bliver orienteret om status. Efter den udmelding, der kom i går (mandag, red.), får vi sikkert snart en opdatering derfra, siger Kim Mikkelsen.

Seneste superligarunde blev afviklet for tomme tribuner 8. marts. Siden har ligaen ligget stille som offer for coronaepidemien.