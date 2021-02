Superligaforåret indledes med kapløb mod top-6

Den første etape i en historisk kamprig forårssæson slutter 21. marts, når ligaen skal deles op i to slutspil: top-6 og bund-6. På det tidspunkt vil holdene have spillet ni spillerunder i foråret og 22 spillerunder i alt.

Som i de foregående fire sæsoner med et mesterskabsslutspil i landets bedste række, tegner det til at blive et kapløb om at komme med.

Før forårets premiererunde er der bare tre point mellem Randers FC på fjerdepladsen og AaB på syvendepladsen. Der er yderligere fire point ned til Vejle på tiendepladsen.

Det efterlader en lang række hold, der med gode resultater i februar og marts kan kapre en plads i ligaens sjove slutspil. De fleste af dem vil formentlig stadig være med i det opløb helt frem til grundspillets sidste runde.

Sådan lyder forventningerne fra flere klubbosser.

En af dem er Randers-sportsdirektør Søren Pedersen.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver tæt helt til det sidste, og at rigtig mange klubber gør sig forhåbninger om at være med i det slagsmål. Så skal vi bare være en af dem, der bider sig til.

- Vi kommer i hvert fald 100 procent til at gå efter en plads i top-6, for det er vores mål efter en god afslutning på efteråret, siger Søren Pedersen.

De samme toner lyder fra sportscheferne i AaB og OB, selv om de aktuelt befinder sig i forfølgerfeltet med et og fire point til en plads i top-6.

- Succeskriteriet er helt klart at komme i top-6 - vi skal op og spille de største kampe. Ligaen er meget tæt, og det forventer jeg, at den vil blive ved med, så det handler om at komme godt ud af startblokken, siger AaB-sportschef Inge André Olsen.

Også OB-sportschef Michael Hemmingsen betoner vigtigheden af en god start på en forårssæson, der byder på ni grundspilskampe og ti slutspilskampe.

- Mesterskabsspillet er vigtigt for os, og det er det, vi arbejder på at blive en del af. Selv om vi er lidt bagud, så synes jeg bestemt, at vi har mulighed for at hente det.

- Jeg tror, at man skal helt frem til den sidste runde i grundspillet, før alle seks hold er på plads, og de næste ni kampe kommer til at gå hurtigt, så man skal holde sig til fra start for at være godt med i kapløbet, siger Hemmingsen.