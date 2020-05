Superligafans ser frem til genstart trods tomme tribuner

Superligaentusiaster ser frem til at få sparket gang i Danmarks bedste fodboldrække igen efter en coronapause, der har strakt sig over 80 dage, når AGF og Randers onsdag klokken 19 genstarter ligaen.

Det viser en måling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau.

På spørgsmålet om hvordan det vil påvirke deres interesse i at følge Superligaen, når kampene gennemføres uden tilskuere på stadion, men alene er tv-transmitteret, svarer 50,2 procent af de 1089 respondenter, at de vil følge Superligaen lige så meget som før.

4,4 procent af de adspurgte svarer endda, at de vil følge mere med end før, mens 6,3 procent svarer, at de vil følge mindre med. De resterende 39,1 procent svarer "ved ikke" eller har ingen holdning til spørgsmålet.

Fodboldeksperten fra Discovery Morten Bruun føler sig beroliget over tallene.

- Så lang en periode uden fodbold har jeg anset som en risiko, for man har jo givet folk en chance for at finde ud af, om de egentlig kan undvære fodbold.

- Så det beroliger mig, at forsvindende få forudser, at de vil følge den mindre. Så er der ikke sket den store skade, siger Morten Bruun.

Han mener, at tallene er et udtryk for, at fodbold har været stærkt savnet, men på sigt mener han ikke, at man vil kunne fastholde samme interesse uden tilskuere på stadion.

- Vi er kommet over den første hurdle ved at få gang i kampene igen, men det er mindst lige så afgørende, at vi får nogle tilskuere ind på stadion igen.

- I en overgangsfase kan fodbolden leve med, at der ikke er publikum til kampene, men i længden kan den ikke leve med det, da den mister en stor del af fascinationskræften, lyder det fra Morten Bruun.

De 1089 deltagere tog også stilling til, hvorvidt de var enige i udsagnet, "jeg synes, det er en god idé, at Superligaen starter op igen 28. maj", blandt andet vurderet ud fra smitterisiko.

Henholdsvis 20,8 og 22,7 procent erklærede sig "meget enig" eller "enig", mens svarmulighederne "uenig" eller "meget uenig" begge fik registeret 4,9 procent.

21,3 procent var hverken enige eller uenige, og 25,5 procent svarede "ved ikke" eller "ingen holdning".

Indsamlingen af svar er foretaget i perioden fra 20. til 25. maj.