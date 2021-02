Sønderjyske indberettede i efteråret FC København for at have fejlangivet Jens Stages placering på banen før en kamp mellem de to klubber.

Superligaen skrotter omstridt regel om startopstillinger

Superligatrænerne skal ikke længere afsløre deres startformation før kampene i den bedste danske fodboldrække.

Divisionsforeningen, der administrerer ligaen, har fjernet en omstridt passus i reglerne, der forpligtede klubberne til at offentliggøre, på hvilken position de 11 startende spillere skulle spille på banen.

Nu kan klubberne nøjes med at melde startopstillingen ud en time før kampstart.

- Vi har ændret reglen i løbet af vinterpausen.

- Funktionen er der stadig, og vi opfordrer klubberne til at angive deres formation af hensyn til produktet og til interessenterne, men det er ikke længere er krav, siger turneringschef Peter Ebbesen til tipsbladet.dk.

Den nu fjernede regel var nedskrevet i "propositioner for herre-DM" på Divisionsforeningens hjemmeside.

"I Superligaen skal klubberne desuden som en del af det elektroniske holdkort meddele den taktiske startformation (fx 4-4-2), hvor de 11 startende spillere rubriceres svarende til udgangspunktet for deres respektive startpositioner på banen," stod der.

Kravet om at oplyse startformation skulle ses "som en service til fans, tilskuere på stadion, tv-seere og brugere af digitale medier og nyhedstjenester", sagde Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Ritzau i december.

Reglen var på det tidspunkt kommet frem i lyset, fordi Sønderjyske havde indberettet FC København for at opgive en forkert formation.

Københavnerne risikerede en bøde på 25.000 kroner, men endte med at blive frikendt.

Årsagen til, at Divisionsforeningen har set sig nødsaget til at droppe kravet, er, at reglen er for svær at håndhæve.