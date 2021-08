Superligaen bliver en ung juvel fattigere

I anden halvleg blev han skiftet ud og fik stor applaus fra lægterne i Parken.

Med et prisskilt på 90 millioner kroner på ryggen rykker han teltpælene op på Østerbro og drager mod Amsterdam, hvor han skal tørne ud for Ajax.

FCK's aftale med den hollandske storklub faldt på plads søndag efter flere ugers rygter om et salg, og nu skal Daramy selv blive enig med hollænderne.

Klubben har tidligere bekræftet, at man har forhandlet med belgiske Club Brugge - men der vil Mohamed Daramy ikke spille, og derfor blev forhandlingerne indstillet.

Den unge profil har med andre ord været genstand for utallige spekulationer, men det har han taget i stiv arm, beretter FCK-træner Jess Thorup.

- Jeg må tage hatten af, når en knægt på den alder kan holde snuden i sporet med al den virak, skriverier og formentlig også økonomi.

- Han har aldrig præsteret bedre end under det pres, og det skal man ikke glemme. Det er en kæmpe styrke at have, siger Jess Thorup.

Da Daramy efter Sønderjyske-kampen udtalte sig til pressen, havde FCK endnu ikke meddelt omverdenen, at man var enig med Ajax om et salg, men den 19-årige profil stod allerede og drømte sig mod Holland.

- Det vil være et stort skridt. Ajax er en stor klub med en masse gode spillere, og de har hele tiden nye talenter, de henter op. Det er selvfølgelig en god klub, siger Daramy.

På små tre år nåede Mohamed Daramy 92 førsteholdskampe i den hvide FCK-trøje. Det blev til 17 kasser og 10 oplæg.

FCK har i Luther Singh måske hentet erstatningen for Mohamed Daramy, men cheftræner Jess Thorup vil gerne se flere indkøb.

- Jeg vil helt sikkert gerne have flere ind. Vi kigger stadigvæk, og det gør vi, fordi der er interesse, og som vi spiller nu, bliver der budt til højre og venstre på vores spillere, siger Thorup.

FCK har fået en stærk start på Superligaen, hvor klubben endnu er ubesejret. På andenpladsen har københavnerne ét point op til FC Midtjylland på førstepladsen.

Så godt går det ikke hos sidste sæsons mester, Brøndby. Lørdag så klubben ud til at få sæsonens første sejr i Odense, men OB udlignede til 2-2 til sidst.

Cheftræner Niels Frederiksen er dog ikke nervøs trods den aktuelle niendeplads.

- Jeg kigger mere på præstationer end resultater, og i de fleste kampe skulle vi statistisk set have vundet kampene. Jeg er sikker på, at resultaterne kommer på et tidspunkt, siger mestertræneren.

Heller ikke i AGF går det godt. Klubben er næstsidst med bare to point efter seks kampe. Cheftræner David Nielsen behøver dog ikke frygte for sit job.

- Det gider jeg slet ikke komme ind på. Jeg synes, det er useriøst, siger AGF-direktør Jacob Nielsen.

David Nielsen er bevidst om, at han er ansvarlig.

- Vi mangler ikke noget. Alt, vi skal bruge nu, er at få brikkerne til at vende rigtigt. Det er det, der er min opgave, siger han.