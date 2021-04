Superliga-tilskuere er måske med i næste genåbningsfase

- Det indgår helt konkret i de forhandlinger om genåbning, som vi har med partierne i disse dage.

- Men jeg kan jo ikke sige, hvad vi kan opnå politisk enighed om i forhold til genåbning fra 21. april, siger hun på samrådet.

Selv om næste genåbningsfase starter 21. april, er det ikke sikkert, at det lige er fra den dato, at tilskuerne igen må strømme ind på stadionerne, hvis det skulle blive vedtaget.

Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der i øjeblikket er ved at arbejde på en genåbningsplan for udendørs sportsbegivenheder. Her har blandt andet Divisionsforeningen deltaget på et møde.

Samtidig læner gruppen sig op af de erfaringer, man tidligere har gjort sig i Superligaen - blandt andet under den såkaldte superligaordning.

- Det var en succes, da vi sidste år åbnede for tilskuere i Superligaen. Smittesituationen gjorde desværre, at vi var nødt til at lukke ned igen. Men vi er nu et sted, hvor vi kan tillade os at se på det igen.

- Superligaordningen er anerkendt som en rigtig god ordning, som det er værd at hente erfaringer fra, siger ministeren.

Hun vil indkalde partierne til yderligere drøftelser, når ekspertgruppen har fremlagt sin rapport.

Men det er ikke hurtigt nok, mener idrætsordfører i Venstre Stén Knuth.

- Det er lidt på månen med den her ekspertgruppe, for vi har jo set modellen folde sig ud, og den ordning var uden større risiko for smitte og smittespredning.

- På mange områder synes jeg, at det er utilfredsstillende for det her område, at vi ikke er kommet videre, end vi er, fordi smittetallene siger, at vi godt kunne være nået meget længere, siger han på samrådet.