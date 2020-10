Superliga-modstandere har givet FCK baghjul i 2020

Det bliver dog ikke til en gentagelse i denne sæson, efter at Ståle Solbakkens mandskab torsdag missede en plads i gruppespillet i Europas næststørste klubturnering med et nederlag til kroatiske Rijeka.

I den hjemlige Superliga har FCK haft et skidt 2020 med flere nederlag end sejre i Superligaen.

I 19 kampe fra februar og frem til i dag har københavnerne haft et pointgennemsnit på 1,21 point per kamp. Det er blevet til seks sejre, fem uafgjorte og otte nederlag. Og en negativ målscore på minus en.

Helårsstillingen i Superligaen med foreløbig 19 spillerunder ser sådan ud:

FC Midtjylland: 38 point. Målscore +13.

AGF: 35 point. Målscore +9.

Brøndby: 33 point. Målscore +9.

AaB: 30 point. Målscore +2.

FC Nordsjælland: 23 point. Målscore +3.

FC København: 23 point. Målscore -1.

Bemærk, at kun de seks hold, der deltog i mesterskabsspillet i sidste sæson er medtaget. Derfor er OB, der har hentet 27 point i 2020, ikke medtaget.

I helårsstillingen for 2020 er der desuden forskel på, hvilke hold de enkelte klubber har stået over for, hvilket betyder, at de enkelte hold kan have haft hårdere eller nemmere modstand end andre.

Kilder: Superstats.