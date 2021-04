Super League-boss: Projektet er blot sat på standby

Det er Pérez' første udtalelse, siden det onsdag stod klart, at fodboldligaen ikke kan fortsætte, efter at et flertal af de 12 stiftende klubber har trukket sig.

Florentino Pérez skulle efter planen have været præsident for Super League.

- Projektet er på standby, siger Pérez til den spanske radiostation Cadena Ser ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Projektet lever, men halvdelen af dem (de stiftende klubber, red.) har trukket sig, fordi de er trætte af det, de har hørt i løbet af de seneste 24 timer.

Siden nyheden om planerne om Super League blev offentliggjort natten til mandag, er det haglet ned med kritik fra fans, tidligere topspillere og politikere samt trusler om udelukkelse fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Adspurgt af Cadena Ser, om det vil være forkert at tro, at udbryderligaen er død, svarer Pérez:

- Absolut. Vi arbejder på det.

Florentino Pérez fortæller, at han er skuffet og ked af det, efter at mange af de andre klubber har trukket sig.

- Vi har arbejdet på det her i tre år og kæmpet med den økonomiske situation i spansk fodbold, siger han.

Han fortæller videre, at det kom bag på ham, hvor aggressiv modstanden mod udbryderligaen har vist sig at være.

- Jeg har aldrig set lignende i min karriere. Det var som om, at vi havde dræbt fodbold. Faktisk arbejder vi for at redde fodbold, siger han.

Florentino Pérez' udtalelser står i skarp kontrast til Super League-næstformand og Juventus-formand Andrea Agnellis kommentar onsdag.

Her konstaterede han, at Super League ikke længere kan fortsætte, efter at seks engelske Premier League-klubber har trukket sig.

I samme ombæring sagde Agnelli, at han heller ikke kan se projektet udfolde sig i fremtiden efter de engelske klubbers exit.

- For at sige det ligeud og være ærlig, nej, det er åbenlyst ikke tilfældet, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

De seks engelske klubber, der var med i planerne om Super League, og som nu har trukket sig, er Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool og Arsenal.

De øvrige seks klubber var Real Madrid, FC Barcelona og Atlético Madrid fra La Liga samt Inter, AC Milan og Juventus fra Serie A.

Af dem har også Atlético Madrid, Inter og AC Milan officielt trukket sig.

Juventus har meldt ud, at Super League ikke kan gennemføres, som det var tænkt, mens Real Madrid og FC Barcelona endnu ikke har givet lyd fra sig.