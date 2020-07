Artiklen: Super Bowl-vinder dropper NFL for at bekæmpe coronavirus

Kansas City Chief-spilleren Laurent Duvernay-Tardif dropper 2020-sæsonen for at bruge sin uddannelse som læge.

For få måneder siden hjalp han Kansas City Chiefs til en triumf i Super Bowl, men det kommer ikke til at gentage sig i denne sæson.

NFL-spilleren Laurent Duvernay-Tardif har sideløbende med NFL-karrieren uddannet sig til læge. Siden sejren har han hjulpet med at bekæmpe coronavirus.

Den 29-årige canadier har nu udnyttet en mulighed for at springe ud af sin aftale med Kansas City Chief i den forestående sæson.

- Det er en af de sværeste beslutninger, jeg har truffet i mit liv. Men jeg er nødt til at følge mine overbevisninger, og hvad der føles rigtigt for mig personligt, fortæller han i et opslag på Twitter.

Duvernay-Tardif skriver, at det vil føles forkert for ham at koncentrere sig om NFL-karrieren på et tidspunkt, hvor han kan gøre en forskel for samfundet.

- At stå i frontlinjen efter sæsonen har givet mig et anderledes perspektiv på pandemien, og det pres den sætter individer og sundhedssystemet under.

- Jeg kan ikke tillade mig selv, at virussen spreder sig, blot fordi jeg vil dyrke den sport, jeg elsker, skriver han.

I begyndelsen af februar var Laurent Duvernay-Tardif sammen med Kansas City Chief med til at besejre San Francisco 49ers i Super Bowl med 31-20.

Han har spillet for Kansas City Chiefs siden 2014.

En aftale mellem NFL og spillernes fagforening gør det muligt for spillerne at træde ud af 2020-sæsonen som følge af coronakrisen.

Den forestående NFL-sæson begynder efter planen til september.