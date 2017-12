Super Bowl-mestre lider overraskende nederlag i Miami

Efter otte grundspilssejre på stribe havde mestrene fra New England Patriots sat kursen mod årets NFL-slutspil og en mulig hjemmebane hele vejen til sæsonens Super Bowl.

Det skete efter en kamp, hvor den levende quarterbacklegende Tom Brady leverede en af sine sløjere kampe i sæsonen.

Brady præsterede kun ét touchdownkast, men blev til gengæld intercepted to gange.

Han blev generelt i kampen overstrålet af Miamis ellers noget svingende quarterback Jay Cutler, som kastede tre touchdowns.

New England skal nok nå slutspillet. Holdet skal blot bruge en enkelt sejr i de sidste tre grundspilskampe for at sikre sejren i AFC East.

Men nederlaget betyder, at det bliver sværere at sikre hjemmebanen hele vejen gennem slutspillet.

New England har 10 sejre i 13 kampe, mens Pittsburgh Steelers står på 11 sejre. Dermed kan Pittsburgh med tre sejre i de sidste tre kampe sikre førstepladsen i hele AFC og dermed hjemmebane i hele slutspillet.

Netop Pittsburgh og New England mødes i et brag i den kommende weekend i Pittsburgh.

Taber New England her, kan man ende med at stå lige med Jacksonville Jaguars i kampen om andenseedningen i AFC, hvis Jacksonville vinder i weekenden.

Skulle Jacksonville i de sidste kampe snuppe andenseedningen, betyder det, at New England ikke bliver oversidder i den første slutspilsrunde - den såkaldte wildcardweekend.

Det giver en ekstra kamp på vejen til Super Bowl.