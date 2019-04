Super Bowl-mester vælger Hjalte Froholdt i NFL-draften

Froholdt er kun den anden dansker, som er kommet til verdens bedste liga for amerikansk fodbold via NFL-draften.

Kickeren Morten Andersen fra Struer var den første. Han blev valgt af New Orleans Saints i 1982 og fortsatte karrieren helt frem til 2007. Senere blev han indlemmet i legendernes Pro Football Hall of Fame.

NFL-draften er en årlig begivenhed, hvor de 32 NFL-hold skiftes til at håndplukke de bedste spillere fra de amerikanske universiteter.

I alt slipper 254 spillere gennem det snævre nåleøje til NFL-holdene i årets draft. Men selv om det er forbundet med stor prestige at blive valgt i draften, er der ingen garantier for at være på et hold, når den regulære sæson begynder i september.

Froholdt, der er 195 centimeter høj og vejer 139 kilo, var på forhånd spået gode chancer for at blive valgt i draften på baggrund af sine præstationer de seneste fire år hos University of Arkansas.

Danskeren startede sin college-tid som defensiv spiller, men skiftede senere til den offensive linje, hvor han kan indtage flere forskellige positioner. Hans primære opgaver er at beskytte holdets quarterback og bane vejen for runningbacken.

Op til draften har svendborgenseren trænet intensivt i Los Angeles. I februar viste han sig frem ved den såkaldte Scouting Combine, hvor spillerne ud over at blive målt og vejet bliver testet i forskellige øvelser af NFL-trænere.

Med Froholdts indtog er to danskere nu ansat af NFL-klubber. I februar skrev Florida-holdet Tampa Bay Buccaneers kontrakt med kickeren Phillip Andersen, som senest spillede for Berlin Rebels i Tyskland.

Andreas Knappe var også at finde på et NFL-hold, indtil han i midten af april blev fritstillet af Denver Broncos. Ligesom Froholdt spiller Knappe på den offensive linje, og han leder i øjeblikket efter et nyt hold.

Hverken Phillip Andersen eller Andreas Knappe blev valgt gennem NFL-draften, og begge har deres officielle NFL-debut til gode.