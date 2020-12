Super Bowl-mester sikrer hjemmebanefordel i slutspil

NFL-holdet Kansas City Chiefs får de bedst mulige betingelser for at forsvare sidste sæsons Super Bowl-sejr.

Med 17-14-sejren over Atlanta Falcons er Kansas City nemlig sikker på at være det bedste hold i AFC-halvdelen af NFL. Før den sidste grundspilskamp står holdet noteret for 14 sejre og et enkelt nederlag.

Foruden hjemmebanefordelen i slutspillet kan Kansas City også glæde sig over, at holdet sidder over i slutspillets første runde og dermed kan spare lidt på kræfterne.

Søndagens sejr var dog længe i fare.

Atlanta tog nemlig føringen med 14-10 med under fem minutter tilbage af kampen, og presset var stort på Kansas og stjernequarterbacken Patrick Mahomes.

Den 25-årige Kansas-spiller viste dog, hvorfor han er regnet som en af ligaens bedste spillere, og med cirka to minutter tilbage af kampen kunne han kaste sit andet touchdown, så Kansas generobrede føringen.

Atlanta Falcons nåede at komme frem til et field goal-forsøg, der kunne have udlignet kampen, men forsøget blev brændt.

Nederlaget ændrer ikke alverden for Atlanta, der længe har været uden mulighed for at nå slutspillet.