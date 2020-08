Sunweb sætter endnu en dansker på Tour de France-holdet

Team Sunweb har justeret sit hold til det kommende Tour de France.

Jasha Sütterlin var egentlig udset til at skulle køre det franske cykelløb, men nu har danske Casper Pedersen i stedet fået tyskerens plads på holdet.

Det skriver Sunweb på sin hjemmeside.

Dermed stiller holdet til start med to danskere, da Søren Kragh Andersen også skal vise Sunweb-trøjen frem på de franske landeveje i år.

Sunweb-træner Matt Winston forklarer ændringen med, at holdet ønsker at stå stærkere i eventuelle massespurter, fordi man vurderer, at det bliver sværere for udbrud at komme afsted.

- Vi tror på, at vi ved at tilføje Caspers kræfter til vores leadout (i spurterne, red.) forbedrer vores chancer for at skabe resultater i sprinterne.

- Mens vi stadig vil jagte vores chancer i udbrud med Tiesj (Benoot, red.), Søren (Kragh Andersen, red.) og Marc (Hirshi, red.), er vi sikre på, at det her øger vores chancer for en etapesejr, siger Matt Winston.

Det bliver Casper Pedersens første deltagelse i et Tour de France. Han fik sin grand tour-debut sidste år i Vuelta a Espana.

Den forsinkede udgave af Tour de France begynder 29. august. Ud over Pedersen og Kragh Andersen er Michael Valgren (NTT) og Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) foreløbig udtaget til løbet.