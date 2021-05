Sulten spasmager er en kold dræber på isen

I et ishockey-VM med mange overraskelser er den aktuelle topscorerliste også et ganske usædvanligt syn.

- Det er da sjovt. Der er nok ingen i verden, der ville være træt af personlig succes.

- Det er resultatet af en kæmpe holdindsats, men selvfølgelig er jeg da glad for, at det er vippet min vej i nogle kampe nu og håber det fortsætter, siger Nicklas Jensen.

Den 28-årige forward er det nærmeste, man kommer en målgaranti i dansk ishockey. Han scorede i sin allerførste VM-kamp i 2013 og har lavet mindst ét mål i samtlige sine nu seks VM-turneringer.

Det vigtigste våben er en medfødt målnæse og et skud, som vækker respekt alle vegne. Jensen skyder som en snigskytte.

- Han har et utrolig hurtigt aftræk, siger assisterende landstræner Jens Nielsen, der har ansvaret for landsholdets angrebsspil.

- Det er et hårdt håndledsskud, og det er det, mange ishockeyspillere træner på hver dag: at kunne skyde hurtigt, hårdt og præcist. Det kan han allerede, siger Nielsen.

Det er efterhånden et årti, siden Nicklas Jensen blev draftet i første runde af NHL-klubben Vancouver Canucks.

Talentet var stort, men konkurrencen hård. Og det blev kun til 31 kampe i den stærke liga, inden han vendte tilbage til Europa, hvor han siden har spillet for finske Jokerit.

Den uforløste NHL-karriere er til gengæld guld værd for landsholdet. For afskeden med Nordamerika betyder, at han næsten altid stiller op ved VM. Også når det egentlig ville være klogest at lade være.

Som ved VM i 2019, hvor han var tydeligt hæmmet af en skade, men alligevel fik scoret to gange.

- Jeg var ikke helt mig selv, og jeg lagde nok lidt for meget pres på mig selv, men VM er jo sjovt. Jeg elsker at være med, siger topscoreren.

Kollegaen Morten Madsen var også med for otte år siden, hvor en dengang 20-årig Nicklas Jensen lettere søvndrukken meldte sin ankomst midt under VM i Stockholm efter en lang flyvetur fra Vancouver.

Han har fulgt Jensens udvikling fra rendyrket afslutter til en langt mere alsidig forward.

- Han har altid været en målskytte af rang, men han er blevet mere moden. I dag laver han ikke kun mål og er blevet en mere komplet spiller.

- Han er blevet bedre til at spille i egen forsvarszone, end han har været tidligere, og det har nok noget med modenheden at gøre.

- Hans skud er ganske enkelt i verdensklasse, men hans største kvalitet er måske, at han uden for isen er en utroligt sød dreng, siger Morten Madsen.

Nicklas Jensen har i de første fire kampe været indblandet i samtlige syv danske scoringer ved VM. Men der er næppe fare for, at succesen stiger ham til hovedet.

Herningenseren er notorisk svær at få til at fremhæve sig selv og sine egne fortræffeligheder.

Hans hattrick mod Sverige kommer formentlig til at gå over i dansk ishockeys historie, men Jensen brugte pressemødet bagefter til at hylde det danske hold for en disciplineret indsats.

Og bag kulisserne beskrives den iskolde afslutter som lidt af spasmager.

- Han er det sjoveste menneske, jeg kender, siger VM-kaptajn Jesper Jensen Aabo.

Han og Nicklas Jensen udviklede et nært venskab gennem fire sæsoner, hvor de var klubkammerater i Jokerit.

Aabo beskriver topscoreren med to ord: Sjov og sulten.

- Han spiser ekstremt meget. Når jeg lavede mad til ham, spiste han, til der ikke var mere. Der ryger nogle kalorier indenbords, men han er jo veltrænet, så det skal åbenbart til, siger Jesper Jensen Aabo.