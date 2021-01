Sulten Andersson indordner sig i køen bag Mikkel Hansen

For selv om der sidder et frygtindgydende skud i hans højrehånd, er han primært udtaget til VM-truppen som forsvarsspiller.

I den anden ende af banen mangler han måske stadig det afgørende landsholdsgennembrud, men det er svært, når man skal konkurrere med en af verdens bedste håndboldspillere.

- Mikkel (Hansen, red.) sidder på den back, og det kan man jo ikke sige noget til. Det er måske den bedste venstreback, der har været.

- Det er lidt lettere at acceptere at sidde på bænken, når det er spillere af den kaliber, der er på banen og gør det godt.

- For mig gælder det om at holde mig klar og træne så godt som muligt. Når jeg får chancen, så prøver jeg at tage den, siger Lasse Andersson.

Han blev noteret for fire scoringer mod Japan og lægger ikke skjul på, at han er sulten efter at spille mere i angrebet.

Men en forudsætning for at kunne indgå i et landsholdskollektiv er, at man er i stand til at hakke lidt af de personlige ambitioner.

- Alle, der er her, er vant til at spille meget til dagligt. Men når man bliver samlet på et landshold, så bliver man nødt til at tænke på, hvilke roller de forskellige kan tage for at få det til at fungere.

- Her er mange spillere med mange kvaliteter, så man skal heller ikke være for egoistisk, siger Lasse Andersson.