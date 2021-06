Succeskuld åbner World Tour-vej for de unge

Verdens bedste cykelryttere er kun halvvejs igennem 2021-sæsonen, men allerede nu er det en rekordsæson for dansk cykelsport.

Enhver cykelrytter nyder at ligge på hjul og blive trukket med. Det er, i overført betydning, præcis hvad Danmarks junior- og U23-talenter bliver i disse år.

25 danske ryttere på 13 forskellige World Tour-hold. Så mange har Danmark aldrig haft før. Ved startstregen i Brest til årets Tour de France stod 11 danskere. Så mange har aldrig været med før.

Og allerede inden årets Tour havde de 25 danskere samlet hentet 12 sejre og en enkelt samlet sejr i et etapeløb, flere af sejrene i nogle af de største løb.

Det bliver der lagt mærke til blandt holdejere og sportsdirektører på World Tour-holdene, og det giver en lettere vej til øverste hylde for de danske ryttere, som står på spring.

Det mener den danske landstræner i landevejscykling Anders Lund.

- Der er lige nu enormt stor tro på danske talenter, siger han.

- Tidligere havde vi også virkelig gode juniorer og U23-ryttere, men der var ikke nødvendigvis sammenhæng mellem de præstationer og potentialer, man så der, og hvad der blev eksekveret i World Tour-sammenhæng. Det er ændret nu.

En af dem, som er med til at bane vejen, er den danske verdensmester fra 2019, Mads Pedersen.

Trekrytteren har været med til at vise, hvad dansk cykling kan levere, og han ved, at holdledelserne rundt omkring er opmærksomme på det.

- Danske ryttere er meget attraktive i øjeblikket for mange hold. Vores ry bliver hele tiden bedre og bedre, og vi har også bevist, at vi kan være med på højeste niveau, siger han.

- Vi ser udbyttet af støtten helt fra ungdommen, lokale klubber og juniorhold og frem til landsholdet nu med alle de professionelle danske ryttere. Det er virkelig fedt at se 11 danske ryttere i Touren.

- Det giver meget gunstige vilkår for de unge i forhold til at blive set og hørt, tilføjer landstræner Anders Lund.

Han har en langt større pulje at vælge fra, når han skal sammensætte det danske hold til OL, VM og EM.

Konkurrencen om pladserne i rødt og hvidt er hårdere end nogensinde. Anders Lund er ikke i tvivl om, at niveauløftet blandt andet er drevet af en kulturændring blandt de danske topryttere gennem de seneste år.

- Det har hjulpet, at kulturen blandt de danske World Tour-ryttere er, at man ikke bare skal forsvinde ind i en masse og "bare" være professionel cykelrytter, forklarer han.

- Drømmen er ikke fuldendt ved, at man bliver professionel, men det er der, den starter.

Den udlægning af konkurrencen blandt de danske cykelryttere kan sidste års dobbelte touretapevinder Søren Kragh Andersen godt nikke genkendende til.

- Det er super fedt at være en del af, og der er et boom lige nu. Vi presser hinanden rigtig meget til at få det bedste ud af os selv. Man vil gerne være en del af det game helt i front, siger han.

Der er ikke noget dansk hold med Bjarne Riis, hvor mange danskere kan blive professionelle og leve fint af det uden at gøre det store væsen af sig.

De unge ryttere ser en masse danske vindere, og det er der, barren er sat nu. Det er der, de vil op, og det er den type ryttere, som holdene vil have ind.

- De unge ryttere, som kommer ind, er godt klar over, at det er noget stort, der skal i gang, men at de også skal arbejde endnu hårdere, end de nogensinde har gjort, siger Anders Lund.

- Vores store U15- og U17-talenter skal også vide, at det er super flot, de er nået, hvor de er nået til, men at de langtfra er færdige med at arbejde hårdt. De skal holde fast.