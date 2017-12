Succesfuld Hobro-træner savner flere point

Hobro har som oprykkere en målsætning om at overleve i Alka Superligaen, men indtil videre har klubben gjort meget mere end bare at spille til en placering i bundstriden.

Det rækker til en placering i top-6, men træner Thomas Thomasberg mener, at spillet har været til mere.

- Jeg havde, inden vi gik i gang, troet, at der skulle nogle flere marginaler over på vores side, hvis vi skulle være endt, hvor vi gør, men skal jeg være helt grov, mener jeg faktisk, at vi har fået for få point i forhold til spillet.

- Jeg tror også, vi er det hold, der klart har ramt træværket flest gange. Vi er på 14 eller 15 gange i efteråret. Så jeg kan godt finde ekstra fem-seks point, som vi mangler i forhold til det, vi har leveret, siger Thomasberg.

Han tog for et år siden tøjlerne i Hobro, da klubben fyrede Ove Pedersen. Det første år har budt på oprykning og nu et succesfuldt halvår i landets bedste række.

- Jeg er super tilfreds. Vi var under pres for at rykke op i foråret, men det klarede vi rigtig fint. Efteråret har oversteget alle mine forventninger, for jeg havde regnet med, at vi skulle kæmpe for hvert eneste point.

- Vi har kun tabt seks ud af 19 kampe, og vi er i kvartfinalen i DBU Pokalen. Det er ikke kommet ved held eller tilfældigheder. Det er kommet ved hårdt arbejde og godt spil, siger Thomasberg.

Hos klubledelsen er man meget tilfreds med den indsats, Thomasberg har ydet i sit første år.

- Thomas er en rigtig dygtig træner, og det vigtigste med vores trænerteam er, at de formår at flytte hver enkelt spiller, men også holdet.

- En klub som vores skal være et bøvlet hold at spille mod, og det har vi bevist i alle kampe.

- Den eneste kamp, jeg var rigtig utilfreds med, var, da vi tabte ude mod OB. Derudover har vi leveret 18 kampe, som jeg har været fuldt tilfreds med, siger sportschef Jens Hammer.