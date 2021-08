Succes-OL bekræfter dansk idræts fremgang

Det var ikke sublimt, som de vanvittige 15 medaljer for fem år siden ved OL i Rio de Janeiro. Men det olympiske udbytte i Tokyo er godt nok til, at man kan kalde legene en dansk succes.

- Det er vi meget, meget tilfredse med. Vi har været vidne til nogle fantastiske præstationer, siger Lars Balle Christensen, der er sportsdirektør i Team Danmark.

- Vi har også haft nogle situationer, hvor det har været stolpe-ud, og hvor det lige så godt kunne være blevet til en medalje.

- Vi kommer herfra på en rigtig god måde. Rio var helt exceptionel, men vi lægger os lige i slipstrømmen med det her resultat, siger han.

De 11 medaljer er smule bedre end den medaljemålsætning på otte-ti styk, som Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark meldte ud, inden legene begyndte.

Det skal man ikke lægge for meget i, for idrætsorganisationerne har nærmest gjort det til en tradition at skyde for lavt.

Men dansk eliteidræt har i hvert fald fundet en model, der gør Danmark i stand til igen og igen at vinde OL-medaljer i nogle ganske bestemte idrætter.

Det er ikke tilfældigt, at de tre guldmedaljer kom i sejlsport, badminton og banecykling, hvor Danmark har årtiers tradition for at gøre sig gældende.

Nu skal Team Danmark og specialforbundene diskutere, hvad man kan gøre for at fastholde niveauet i fremtiden, så et tocifret antal medaljer bliver et fast tilbagevendende udbytte for den danske OL-delegation.

- Man skal altid passe på, for der kommer jo et OL igen om tre år. Men der er noget, der tyder på, at vi har gjort det godt - både op mod Rio, men også op mod Tokyo-legene.

- Jeg håber, vi kan gå hjem og fortsætte det gode arbejde, så vi i Paris igen kan se plus ti medaljer, siger Lars Balle Christensen.

På mange måder var det et anderledes OL. Et års forsinkelse, ingen tilskuere, skrappe restriktioner og forbud mod at bevæge sig rundt i den japanske millionby.

Men legene blev afviklet, og de fleste var glade og tilfredse.

Og selv om et monstrøst regnvejr åbnede sig over Tokyo søndag morgen, blev det lumre og fugtige japanske sommervejr heller aldrig den negative faktor, man havde frygtet.

- Man skal anerkende den opgave, japanerne har været sat på, som har været stort set umulig, siger den danske OL-delegations chef de mission, Søren Simonsen.

- Den er de lykkedes med langt henad vejen. Vi skylder japanerne en kæmpe, kæmpe tak.