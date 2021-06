Styrt tvinger dansk leadoutman ud af rollen som hjælper

- Det vigtigste for mig er at komme igennem de kommende dage og komme mig så godt som muligt, for så kan jeg stadig bidrage i uge to og tre, fortæller Casper Pedersen.

- Lige nu er jeg ikke på et niveau, hvor jeg føler, jeg kan gøre så meget. Jeg er rimelig smadret.

Hans ansigt og skrammerne på kroppen fortæller også en tydelig historie om, at danskeren ramte asfalten hårdt lørdag.

- Min hage er flækket, men den er ikke blevet syet, fordi der var for lidt hud at sy i. Mine fingre har fået et par rifter. Jeg er mest nervøs for min skulder. Den har fået et ordentligt slag et sted mellem senerne på en eller anden måde, forklarer han.

Derudover var han også hævet ved højre øje efter mødet med vejen. På det ydre ligner han en slagen mand, men han er ikke klar til at smide håndklædet i ringen.

- Jeg er optimistisk. Jeg har kæmpet i lang tid for at ramme Touren med et rigtig højt niveau og god form.

- Da jeg lå nede på asfalten, tænkte jeg, om det allerede var slut nu. Men det skulle være en stor løgn, tænkte jeg. Det er for tidligt at tage hjem, lyder det fra Casper Pedersen.