Stuttgart køber ombejlet Vejle-angriber i rekordhandel

Vejle må vinke farvel til en af sine allerstørste profiler.

Efter længere tids spekulation om 18-årige Wahid Faghirs fremtid står det nu klart, at han skifter til tyske Stuttgart.

Bundesligaklubben bekræfter i et opslag på Twitter, at den danske U21-landsholdsspiller er blevet købt. Han har fået en femårig kontrakt, oplyses det.

På Vejles hjemmeside omtaler direktør Henrik Tønder salget af Faghir som en rekordhandel.

- I dag er en stor dag for Wahid Faghir og for Vejle Boldklubs talentafdeling. Da Vejle Boldklub fik sit nye ejerskab i 2016, blev der med det samme investeret i og lagt en ambitiøs plan for akademiet, siger han.

- Handlen i dag er det tydeligste eksempel på, at den plan er virkningsfuld for os. For Vejle Boldklub er det vigtigt, at vi sælger vores talenter, og at vi på denne måde sikrer en sund fortsat udvikling i fremtiden. Wahid Faghir bliver det største salg i Vejle Boldklubs historie.

Angriberen takker sin nu tidligere arbejdsgiver.

- Jeg er stolt over at sætte rekorden i Vejle Boldklub, og jeg har elsket at være her. Lige siden jeg begyndte at spille fodbold, var min målsætning, at jeg ville spille for Vejle Boldklubs førstehold. Da jeg nåede den milepæl, blev det at gøre en forskel og blive bedre, siger Faghir.

Trods sin unge alder har Wahid Faghir flere gange vist prøver på sit store talent.

I sin første superligasæson med Vejle scorede han seks mål i 26 kampe, og i denne sæsons syv første kampe har han nettet to gange.

Præstationerne i Superligaen sikrede ham tidligere på året udtagelse til U21-EM, der blev afholdt ad to omgange på grund af coronapandemien.

Faghir fik spilletid mod Frankrig og Tyskland, og scorede i kvartfinalen mod sidstnævnte, før han brændte fra 11-meterpletten i straffesparkskonkurrencen.

Han er samlet med U21-landsholdet i disse dage forud for EM-kvalifikationskampen mod Kasakhstan.

Mens Vejle må tage afsked med Faghir, siger klubben velkommen til Sten Grytebust.

FCK's norske tredjemålmand er lejet ud til Vejle frem til nytår, meddeler FCK.