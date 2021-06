Stuttgart-congoleser har spillet under falsk identitet

Årsagen til miseren er, at congoleseren er blevet offer for manipulation af sin tidligere agent, skriver Stuttgart på sin hjemmeside.

- Jeg har stor respekt for, at han i en unger alder har taget det her modige skridt for at klarlægge sin situation. Vi vil fortsætte med at give ham al den hjælp, han har brug for, siger sportsdirektør Sven Mislintat.

Silas Katompa Mvumpa var i 2017 i Belgien til prøvetræning i Anderlecht, og på det tidspunkt var han i besiddelse af et visum med korrekte personlige oplysninger.

Men da det udløb, ville han tage tilbage til sit hjemland, få et nyt visum til Belgien og rejse tilbage for at underskrive kontrakt i Anderlecht.

Ifølge Stuttgart pressede hans daværende agent ham imidlertid til at rejse med ham til Paris. Det gjorde han ifølge Stuttgart ved at overbevise Mvumpa om, at hvis han tog til DR Congo, ville han ikke kunne komme tilbage til Europa.

I Paris skabte agenten en ny identitet til den håbefulde, unge fodboldspiller og sørgede for de nødvendige papirer. Derefter begyndte han at spille for klubben Paris FC.

- I de sidste par år har jeg levet under konstant frygt, og jeg har også været bekymret for min familie i Congo, siger Mvumpa.

- Det var et svært skridt for mig at fortælle den her historie offentligt, og jeg ville aldrig have haft modet til det, hvis Stuttgart ikke var blevet som et andet hjem og et sikkert sted for mig, siger han.

I 2019 skiftede Mvumpa til Stuttgart, hvor han i den seneste sæson scorede 13 kasser i 27 kampe.

Han har nu fået et gyldigt congolesisk pas med sine korrekte personlige oplysninger.