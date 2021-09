Studie: Intervaltræning kan give ishockeyspillere boost

Effekten af intervaltræning er ikke ny viden i sportsverdenen, men et nyt studie har nu undersøgt nærmere, hvor meget det kan betyde for ishockeyspillere.

Ved at måle præstationsevnen hos 17 danske ungdomslandsholdsspillere efter fire uger med to ugentlige intervaltræninger fandt studiet, at spillernes præstationsevne blev forbedret med 15 procent.

Lektor Morten Hostrup fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet havde forventet en effekt, men ikke så stor effekt, som studiet har vist.

- Vi har tidligere fundet gode effekter af denne type træning hos blandt andet fodboldspillere og cykelryttere, så vi havde en formodning om, det også ville være gavnligt for ishockeyspillere, siger han i en pressemeddelelse.

- Vi havde dog ikke forventet, at effekterne ville være så markante med en så relativ kort træningsperiode.

Træningen indeholdt intervaller af 20 sekunders varighed efterfulgt af to minutters pause med seks-ti gentagelser.

Ud over den konditionsmæssige forbedring viste studiet også, at spillerne øgede muskelmassen. I en sport som ishockey med mange nærkampe er muskelmasse også en faktor.

Olaf Eller, der er ungdomslandstræner og talentchef i DIU, mener derfor, at studiet kan skubbe dansk ishockey yderligere i den rigtige retning.

- Danske ishockeyspillere har et potentiale for at forbedre evnen til at arbejde højintenst, og dette projekt har hjulpet os til at se, hvordan vi kan optimere vores træning i fremtiden.

- Vi har lært meget, og denne læring kan vi bruge både til at rykke den enkelte spiller og til at styrke Danmark som ishockeynation, siger han.