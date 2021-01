Stregspiller håber på rådhuspandekager med forsinkelse

Coronapandemien forhindrer håndboldlandsholdet i at blive fejret af tilhængerne, når holdet mandag lander med VM-pokalen i Danmark.

I stedet må spillerne rejse hjem til hverdagen i deres klubber, men stregspilleren Anders Zachariassen håber, at holdet kan blive hyldet med forsinkelse, når forholdene tillader det.

- Jeg har prøvet det og ved, hvor fedt det er. Jeg vil rigtig, rigtig gerne have lov til at opleve det igen.

- Mon ikke vi finder et tidspunkt, hvor vi kan gøre det alligevel? Ellers må vi bare fejre det, så godt som vi kan, og så har vi vel én til gode, siger Anders Zachariassen.

GOG-spilleren var også med til at blive verdensmester på hjemmebane for to år siden. Men stoltheden er ikke mindre denne gang.

- Det er vanvittigt at stå med sin anden VM-guldmedalje. Måden, som vi som hold har gjort det på, er overlegent. Vi er gået ubesejret gennem to turneringer. Det er helt fantastisk, siger Anders Zachariassen.

Danmark vandt finalen med 26-24 over Sverige og kan dermed kalde sig verdensmester i herrehåndbold i to år mere.