Straffekiks og målannullering spolerer Braithwaites aften

1-1 stod der på lystavlen efter 90 skuffende minutter, som kun indbragte storklubben et af de tre forventede point.

Først brændte han et straffe. Så fik han et mål annulleret. Og til sidst måtte Martin Braithwaite se sin klub, FC Barcelona, nøjes med uafgjort på hjemmebane mod upåagtede Eibar i den spanske liga.

Dermed forbliver Barcelona på sjettepladsen i rækken. Der er syv point op til førende Atlético Madrid, der endda har spillet to kampe færre.

Miseren begyndte allerede i kampens ottende minut, da Barcelona fik tilkendt straffespark.

I Lionel Messis fravær stod Martin Braithwaite med ansvaret fra 11-meter-pletten. Men esbjergenseren ramte bolden skævt, og bolden rullede et godt stykke forbi den ene målstolpe.

Og da stadionuret nærmede sig de 25 minutter, måtte den danske landsholdsforward sluge endnu en skuffelse.

Braithwaite satte indersiden på et indlæg fra venstre side og troede, at han havde bragt sit hold foran 1-0. Men videobillederne viste, at han var en smule på den forkerte side af offsidelinjen, og så blev scoringen annulleret.

Nogen stor kamp spillede Barcelona ikke. Trods masser af boldbesiddelse havde holdet svært ved at tilspille sig et egentligt overtag, og flere spillere vil formentlig helst glemme kampen i en fart.

Det gælder blandt andet forsvareren Ronald Araujo, der var stærkt impliceret i Eibars scoring 12 minutter efter pausen

Som bageste markspiller fjumrede uruguayaneren med bolden, mistede den til Garcia Kike, og nåede ikke tilbage, inden Eibar-angriberen havde bragt gæsterne foran.

Indskiftede Ousmane Dembele reddede dog catalonierne fra den store fiasko med sin udligning midt i halvlegen. Dembele modtog bolden i højre side af feltet og sendte den ind i nettet med et fladt spark.

Mere blev det ikke til. Trincâo havde ellers en fin mulighed for at sikre Barcelona alle tre point i kampens tillægstid. Efter en dribletur fik han frit skud fra en halvspids vinkel, men bolden strøg lige forbi den fjerneste opstander.

Dermed kan Barcelona fejre nytår med 25 point for 15 kampe. Holdet skal i aktion igen 3. januar på udebane mod Huesca.