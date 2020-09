Stortalentet Bjerg vil lære af sin første VM-mavepuster

En 17.-plads blev det til. Bjerg var et minut efter den anden danske deltager, Kasper Asgreen, der blev nummer seks. Og han var yderligere 47 sekunder langsommere end den nye verdensmester, Filippo Ganna.

- Jeg kørte alt, hvad jeg kunne, så resultatet må være, som det er. Det gik okay.

- Jeg lagde måske lidt for hårdt ud, men havde lavet en aftale med mig selv om, at jeg hellere ville lægge for hårdt ud og så "dø" på vej hjem, frem for at køre på det sikre. Resultatmæssigt er det ikke noget at råbe hurra for, siger Mikkel Bjerg.

Han havde på forhånd håbet, at niveauet rakte til en plads i top-10, men må altså nøjes med en placering som nummer 17 på en dag, hvor han ellers ikke lavede åbenlyse fejl.

- Jeg kan ikke gøre så meget andet end at gå hjem og træne og så finde ud af, hvor de andre har hentet tid på mig, siger Bjerg.

Landstræner Anders Lund godkender præstationen og peger på, at mange ryttere får et lille dyk, når de rykker op på World Touren, som Bjerg har gjort i denne sæson.

Han mener, at UAE-rytteren blot skal fortsætte sin udvikling og frem for alt bevare tålmodigheden. Og det er formentlig det sidste, der kan blive sværest.

- Han er uhyggelig ambitiøs. Jeg prøver at berolige ham ved at sige, at han nok skal nå derhen. Tingene sker jo ikke på én dag, siger Anders Lund.

Bjerg har aldrig været bleg for at sætte sig høje mål. Det gjorde han som U23-rytter, hvor han hvert år levede op til sine egne guldforventninger.

Efter at han sidste år havde fuldendt sit hattrick, meldte han ud, at målet var at blive den bedste enkeltstartsrytter nogensinde.

Fredagens enkeltstart viste, at der er et stykke vej endnu, men med sine blot 21 år har sjællænderen mange år til at opfylde drømmen.

- Han har meget på spil over for sig selv. Det er den måde, han sætter sig selv op på. Det gør også, at det er en mavepuster, når det ikke lykkes.

- Men det er også en af hans største styrker, at han tør sætte barren rigtig højt. Jeg er ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes ham at nå topniveauet i denne disciplin, siger Anders Lund.