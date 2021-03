Stortalenter sparker FC Midtjylland i pokalsemifinalen

De danske U21-landsholdsspillere Japhet Sery og Gustav Isaksen scorede midtjydernes to første mål, før veteranen Lasse Vibe satte punktum med 3-0-scoringen.

Hjemme på MCH Arena vandt midtjyderne overbevisende med 3-0 over OB og avancerer med samlet 5-1.

I jagten på at vende 1-2-nederlaget fra den første kamp stillede OB op med et persongalleri, der signalerede fuld fart frem. Fire af starterne gør sig bedst i den forreste linje, men det kneb med at sætte den offensive kvartet i scene.

Bedst så det ud for OB, da lynhurtige Mikkel Hyllegaard blev sendt afsted, men hans forsøg fra en spids vinkel blev reddet af Jonas Lössl.

FC Midtjylland rundede første halvleg af med et godt pres, og det kastede også et føringsmål af sig.

OB-keeper Oliver Christensen leverede ellers en pragtredning på Japhet Serys første forsøg, men forsvarsspilleren var selv over returbolden og scorede til 1-0.

Kort inde i anden halvleg forsvandt spændingen endegyldigt. Bolden landede for fødderne af Gustav Isaksen på kanten af feltet, og stortalentet drejede bolden fornemt i mål til 2-0.

Med et kvarter tilbage af opgøret udbyggede Lasse Vibe føringen til 3-0, da bolden lidt tilfældigt dumpede ned foran den tidligere landsholdsspiller efter et hjørnespark.

På det tidspunkt havde kampen allerede mistet en stor del af sin nerve, og begge hold sørgede for at spare på kræfterne og undgå skader inden holdenes vigtige superligakampe i weekenden.

Her skal FC Midtjylland spille storkamp i Parken mod FC København, mens OB skal forsøge at hente point til top-6-regnskabet i en hjemmekamp mod topholdet Brøndby.