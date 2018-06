Stortalent spiller sig i første grand slam-kvartfinale

Først efter tre en halv times arbejde kunne Zverev juble over sejren med sætcifrene 4-6, 7-6, 2-6, 6-3 og 6-3.

Den andenseedede tysker har fået lov at arbejde hårdt for succesen. Det var tredje kamp i træk, han måtte bruge fem sæt for at komme videre turneringen.

- Jeg er så ung, så jeg kan lige så godt blive på banen, få lidt træning og underholde jer, sagde Zverev med et grin bagefter.

Helt problemfrit har det dog ikke været at kæmpe sig gennem tre opslidende kampe. Inden femte sæt måtte han tilkalde hjælp til at få behandling for vabler på fødderne.

Det så skidt ud, da Zverev tabte tredje sæt klart, men midtvejs i fjerde sæt fandt tyskeren rytmen. Han brød Khachanovs serv til 4-2 og tog sættet med 6-3.

Herefter var der ikke meget tvivl om udfaldet. Trods vablerne var Zverev ovenpå, og kursen blev sat allerede i første parti, da han på ny brød russerens serv.

I kvartfinalen skal Zverev møde den syvendeseedede østriger, Dominic Thiem.

Thiem spillede sig videre med en sejr i fire sæt over japaneren Kei Nishikori Sætcifrene blev 6-2, 6-0, 5-7 og 6-4.