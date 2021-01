Stortalent smutter fra danskertungt World Tour-hold

Her fremgår det, at parterne er enige om at rive kontrakten over, et år før den stod til at udløbe. Årsagen til bruddet oplyses ikke.

Dermed må Søren Kragh Andersen, Asbjørn Kragh Andersen og Casper Pedersen sige farvel til deres måske mest lovende holdkammerat.

Det schweiziske stortalent var nemlig flyvende i 2020, hvor han vandt La Fleche Wallone samt en etape under Tour de France, mens han blev nummer tre ved VM i landevejsløb i slutningen af september.

Tidligere i karrieren har han også kørt i regnbuetrøjen som følge af sin sejr ved herrernes U23-verdensmesterskab i landevejsløb i 2018.