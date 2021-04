Stort våbenarsenal opløfter Kasper Hjulmand før EM

Det danske fodboldlandshold har været samlet de seneste ti dage, og landstræner Kasper Hjulmand er ovenud tilfreds med udbyttet af samlingen.

Ud over at have hentet ni ud af ni mulige point i VM-kvalifikationen og undgået at lukke mål ind, er landstræneren også opløftet over at se, at han kan mønstre en hel trup af spillere, der alle vil kunne gøre sig gældende til EM om nødvendigt.