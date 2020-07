Brendan Rodgers skal formentlig føre Leicester til sejr over Manchester United i sidste spillerunde for at nappe den plads i Champions League, som indtil coronapausen virkede ganske sikker.

Stort drama lukker Premier League

Manchester United, Chelsea og Leicester kæmper om de to sidste pladser i Champions League. I bunden er tre klubber i spil til de to sidste nedrykningspladser.

I bunden kæmper tre klubber om at undgå de to sidste nedrykningspladser, og i toppen skal det afgøres, om Ole Gunnar Solskjær formår at fuldende et stort Manchester United-comeback, om Frank Lampard kan fuldende en forrygende debutsæson for Chelsea med stil og om Leicester-manager Brendan Rodgers igen smider en overraskende triumf.

