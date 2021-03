Stort britisk sværvægtsopgør er en kendsgerning

Således har de to sværvægtere Tyson Fury og Anthony Joshua underskrevet en kontrakt, der omfatter to kampe, rapporterer ESPN ifølge nyhedsbureauet AFP.

Anthony Joshua er indehaver af bælterne hos forbundene IBF, WBA og WBO, efter at han i december besejrede bulgareren Kubrat Pulev.

Tyson Fury har til gengæld WBC-bæltet, efter at han slog amerikaneren Deontay Wilder i februar sidste år.

Joshuas promotor, Eddie Hearn, forventer, at man i løbet af kort tid kan præsentere tid og sted.

- Alle parter har nu skrevet under på aftalen, og vi vil arbejde hårdt for at kunne bekræfte dato og sted for den største kamp i boksning inden for nogle uger, siger Eddie Hearn.

Den 31-årige Joshua har kun tabt en kamp i karrieren. Han har sejret 24 gange, 22 af dem på knockout.

Fury på 32 år er derimod stadig ubesejret i sine 31 kampe. Én er endt uafgjort, og 21 af hans 30 sejre er faldet på knockout.