Stort Esbjerg-comeback mod Metz smuldrer væk i CL

Efter fem kampe i gruppespillet har vestjyderne tre point. Holdet indtager fortsat den sjetteplads i gruppe A, der i sidste ende vil sende danskerne videre til kvartfinalerne.

Esbjerg-træner Jesper Jensen var mødt frem til opgøret i Frankrig med en stærkt decimeret trup.

På grund af skader og graviditeter var flere af de helt store Esbjerg-profiler væk, og vestyderne ankom med blot otte spillere ud over de to målvogtere Rikke Poulsen og Rikke Granlund.

Det virkede på forhånd som en umulig opgave mod Metz, der i de senere år har domineret den franske liga. Holdet topper også i øjeblikket i Frankrig efter fem spillerunder.

Værterne satte sig da også på kampen efter en jævnbyrdig indledning, og hjemmeholdet fik slået et hul på fem mål i første halvleg. Det lykkedes dog Esbjerg at reducere til 14-18 før pausen.

Kampen ændrede for alvor karakter i de sidste 30 minutter, hvor Esbjerg pludselig fik gang i målscoringen.

De danske gæster fik kontakt og udlignet til 19-19, og det gode spil fortsatte, mens Metz-spillerne brændte det meste.

Danske Louise Burgaard fik reduceret et par gange for Metz, der kom bagud 20-24, inden Esbjerg-angrebet begyndte at løbe tør for idéer og kræfter. Franskmændene kæmpede sig på 25-25.

De to hold fulgtes ad, og det blev meget nervøst. Sonja Frey brændte et straffekast, da østrigeren havde mulighed for at bringe Esbjerg foran med 28-27 med otte minutter tilbage.

I den anden ende tog Metz i stedet føringen på 28-27, og Burgaard øgede til 29-27 med fire minutter igen. Herfra kørte franskmændene nogenlunde sikkert sejren hjem.

I næste runde tager Esbjerg imod russiske Rostov-Don. Opgøret spilles 7. november.