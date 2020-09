Bjarne Riis fortalte i januar, at han havde købt en tredjedel af NTT Pro Cycling. Købet er dog endnu ikke gennemført. (Arkivfoto)

Storsponsor stopper på Bjarne Riis' hold

Bjarne Riis og co. skal på jagt efter en ny hovedsponsor, da NTT ikke vil forlænge sponsoratet efter 2020.

Cykelholdet NTT skal have et nyt navn fra næste sæson.

På holdets hjemmeside lyder det, at NTT har besluttet sig for ikke at forlænge sit navne- og hovedsponsorat, som udløber ved årsskiftet.

Den danske team manager Bjarne Riis og hans kolleger skal nu på jagt efter en ny sponsor, hvis holdet skal kunne køre videre på World Touren.

- Det er selvfølgelig en meget skuffende nyhed for os, men vi er forpligtet til at kæmpe for holdets fremtid, og vi vil opsøge alle muligheder, lyder det blandt andet på hjemmesiden.

Formentlig har hovedsponsorens overvejelse om at stoppe også indflydelse på, at det foreløbig kun er fem ryttere, der har kontrakt med NTT i 2021-sæsonen.

Tre danske ryttere kører i denne sæson for NTT. Det er Michael Valgren, Michael Carbel og Andreas Stokbro, men deres aftaler udløber ved årsskiftet. Desuden er Lars Michaelsen sportsdirektør, og Lars Bak er assisterende sportsdirektør på holdet.

NTT råder også over store rytternavne som Edvald Boasson Hagen, Roman Kreuziger, Giacomo Nizzolo og Domenico Pozzovivo. Sidstnævnte er en af de fem ryttere, hvis kontrakt også løber i 2021.

Bjarne Riis meldte i januar ud, at han var blevet medejer af det sydafrikanske cykelhold og havde købt en tredjedel af det, men under det netop overståede Tour de France fortalte han, at købet ikke var gennemført endnu.

Han kunne også fortælle, at der pågik forhandlinger om fremtiden, og at han var fortrøstningsfuld.

NTT Pro Cycling har tidligere været kendt som Team Dimension Data og MTN Qhubeka.