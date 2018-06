Storspillende tysker går forbi Olesen i italiensk golftop

I tabellen dumper han også tre placeringer ned, så han nu er på en delt syvendeplads.

Olesen er dog ikke kommet længere væk fra førstepladsen, der fortsat kun er to slag væk og nu indehaves af tyskeren Martin Kaymer.

Kaymer brillerede med en superrunde, hvor han blot brugte 63 slag til at gå igennem de 18 huller.

Dermed overhaler han 40 konkurrenter og avancerer fra en anonym midterplacering til førstepladsen.

Topstriden er uhyre tæt inden weekendens to finalerunder. Fem spillere er kun et slag efter Kaymer, og yderligere fem spillere - heriblandt - Thorbjørn Olesen er to slag efter.

Yderligere to danskere er på banen lørdag og søndag, men Søren Kjeldsen og Lucas Bjerregaard er så langt nede i tabellen, at det bliver svært for dem at spille med i den absolutte top.

De er begge på en delt 59.-plads syv slag dårligere end Martin Kaymer.

Såvel Lasse Jensen som Jeff Winther er ude af turneringen, efter at de ikke klarede finalecuttet.