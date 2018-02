Storspillende målmand står bag Skjern-comeback i Aalborg

Onsdag aften tog vestjyderne for fjerde kamp i træk to point, da mestrene fra Aalborg måtte se sig slået 27-25 på hjemmebane i Gigantium.

Nordjyderne førte ellers komfortabelt gennem det meste af første halvleg, hvor forspringet i flere omgange var oppe på fem mål.

Men som pausen nærmede sig, begyndte forspringet at smuldre, og efter sidebyttet var det helt entydigt Skjern, der sad på flæsket.

Medvirkende til at vende kampen var, at Skjern omkring midtvejs i første halvleg sendte Emil Nielsen ind mellem målstængerne i stedet for Tibor Ivanisevic.

I modsætning til sin serbiske kollega havde unge Nielsen glimrende fat i Aalborg-skytterne og kunne notere en redningsprocent tæt på 50 i resten af kampen.

To scoringer af Markus Olsson og et straffemål af Anders Eggert bragte Skjern fra 12-15 til 15-15 i begyndelsen af anden halvleg.

Et nyt mål fra syv meter af Eggert sørgede for Skjerns første føring ved 18-17, og derfra kunne førerholdet spille to værdifulde point i hus.

I toppen har Skjern nu et forspring på fem point til GOG på andenpladsen. Fynboerne har dog spillet en kamp færre.

Bjerringbro-Silkeborg er yderligere to point bagefter som nummer tre. Holdet vandt tidligere onsdag som ventet over HC Midtjylland med 38-19.

På fjerdepladsen følger TTH Holstebro, der tog en stensikker 32-22-sejr over Mors-Thy.