Storspillende Mikkel Damsgaard rykker nærmere EM-billet

Offensivspilleren var her, der og alle vegne i 8-0-sejren. Han scorede to gange, lagde op til to mål og var derudover ophavsmand til en stribe danske chancer.

Med den præstation står han nu i en endnu bedre position, når Kasper Hjulmand skal lægge sin EM-kabale om et par måneder.

- Det er klart, at det hjælper på ens mulighed, når man spiller en kamp som den mod Moldova. Det var også derfor, at jeg skiftede alle markspillerne ud. De ti markspillere, jeg satte på banen i går (søndag, red.), de havde noget at spille for, siger Kasper Hjulmand.

Det var blot Mikkel Damsgaards anden landskamp, og han medgiver, at den næppe kunne være forløbet meget bedre. Samtidig gør han det også klart, at sommerens EM-slutrunde er et stort mål for ham.

- EM fylder da helt vildt meget for mig, og jeg spiller for at komme med til sommer. Og jeg fik da vist mig godt frem mod Moldova.

- Men jeg har stadig et par måneder hjemme i klubben, hvor jeg skal bevise mig over for Kasper (Hjulmand, red.). Jeg skal vise, at jeg kan blive ved med at være med på højeste niveau, siger den 20-årige Sampdoria-spiller.

FC Nordsjællands cheftræner, Flemming Pedersen, har tidligere sagt, at Damsgaard minder om Michael Laudrup. Uden at gå ind i en større sammenligning anerkender Kasper Hjulmand, at der er visse ligheder.

- Mikkel er bare lige et sekund eller to hurtigere inde i kasketten. Han får det til at se ud som om, at han har en lille smule mere tid end de andre, og sådan har det altid været. Han har altid haft en utrolig hurtig opfattelse af tid, rum og bevægelse omkring sig.

- Han binder tingene sammen, og han skaber chancer med sine små afleveringer.

- Han har også fået lagt lidt fart på, for han løber hurtigere nu, end han gjorde for et år siden. Når han vokser lidt mere og får lidt mere intensitet i kroppen, så vil vi se en topspiller, siger Kasper Hjulmand.

I sommer byttede Damsgaard FC Nordsjælland ud med Sampdoria. Kasper Hjulmand er ikke overrasket over, at Damsgaard hurtigt har bidt sig fast i Serie A-klubben og samtidig sparket døren ind til det danske landshold.

- Der er ikke nogen forskel på hans tanker, det han ser, og den måde han spiller på nu, for de ting han gør, dem har jeg set ham gøre, da han var 15, 16 og 17 år, siger landstræneren, der kender Damsgaard fra deres fælles fortid i FC Nordsjælland.