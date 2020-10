Liverpool og Manchester United fik nej til planer om at indrette engelsk fodbold på en anden måde. (Arkivfoto).

Storklubbernes plan for engelsk topfodbold nedstemt

Liverpool og Manchester Uniteds forslag om en ny struktur for engelsk fodbold blev nedstemt af konkurrenterne.

En plan om at ændre topfodbolden i England er blevet nedstemt af klubberne i Premier League.

Liverpool og Manchester United havde fremsat et forslag under navnet "Project Big Picture", der blandt andet skulle nedbringe af antallet af klubber i den bedste engelske række fra 20 til 18 hold.

Derudover ville planen sikre øgede indtægter til 72 klubber i laget under Premier League.

Planen ville samtidig sikre de største klubber en større magt, når der skulle træffes beslutninger.

Forslaget blev dog enstemmigt afvist, da det onsdag blev diskuteret af de 20 klubber i Englands bedste række.

- Alle 20 klubber i Premier League var enige om, at man ikke kan tilslutte sig eller forfølge Project Big Picture. Det samme gælder FA (Det Engelske Fodboldforbund, red.), skriver Premier League på sin hjemmeside.

Flere klubber i rækkerne under Premier League kæmper med dårlig økonomi. Blandt andet er de såkaldte "faldskærmspenge", der følger nedrykkerne fra den bedste række, blevet kritiseret for at destabilisere økonomien.