Storhold er klar med hjælp til dansk tourhåb

Der er ikke noget at sige til, at den 24-årige dansker virker en smule overvældet over den opmærksomhed, der pludselig er kommet om hans person.

For et år siden havde han aldrig kørt en grand tour. Nu er Jonas Vingegaard det eneste håb om en topplacering i Tour de France hos et af verdens allerstørste cykelhold.

Fra anonym hjælper på Jumbo-Visma til efterspurgt topnavn med eget pressemøde på hviledagen i Alperne.

- Selvfølgelig håbede jeg på at være godt kørende, men at ligge nummer fire på første hviledag er ret vildt, siger Jonas Vingegaard.

Klatreren fra Thy ankom egentlig til Frankrig i den tro, at han skulle være bjerghjælper for Jumbo-Vismas kaptajn, Primoz Roglic.

Men efter slovenerens tidlige exit fra løbet har det ambitiøse hold kun den uerfarne dansker at satse på i det samlede regnskab.

Vingegaard kan derfor forvente hjælp fra prominente holdkammerater som Wout van Aert, Steven Kruijswijk eller Tony Martin, når det går løs i den kommende uge.

- De andre vil stadig få lidt frihed, men jeg vil få en masse støtte, og holdet står 100 procent bag mig. Vi prøver at give det et skud, og skulle jeg have en dårlig dag, så er det sådan, det er.

- På den ene side er det fedt, at jeg får chancen. På den anden side har vi jo mistet vores kaptajn, og det er mega ærgerligt, for jeg tror, at han kunne have kørt med om sejren, siger Jonas Vingegaard.

Det er en kompliceret øvelse at blive forvandlet fra vandbærer til frontfigur.

For selv om holdet ikke forventer et topresultat af tourdebutanten, fornemmer han, at omverdenen er begyndt at drømme om et nyt dansk klassementhåb.

- Af samme årsag læser jeg ingen nyheder. Jeg ved, at danskerne pludselig har mange forventninger til mig. Så snart jeg læser, at nogle tror, at jeg kan køre på podiet, så kan det måske gøre noget ved mig mentalt.

- Jeg vil ikke løbe den risiko og ved med mig selv, at det er bedre at lade være. Sociale medier og sådan noget holder jeg mig fra, fastslår Vingegaard.

Ude i den virkelige verden kan han dog ikke helt undgå opmærksomhed, så længe han gnubber skuldre med nogle verdens bedste etapeløbsryttere.

- Specielt de andre danskere i feltet har været henne og klappe mig skulderen. Jeg har på fornemmelsen, at de alle sammen hepper på mig, siger Jonas Vingegaard.

En af dem er Søren Kragh Andersen, der er fuld af beundring over sin landsmands foreløbige bedrifter.

- Jeg synes, han har præsteret helt vanvittigt. Manden ligger lige nu til måske at kunne køre på podiet i Tour de France.

- Det har vi ikke haft nogen, som kunne i jeg ved ikke hvor mange år. Jeg er dybt imponeret, og det ser virkelig lovende ud.

- Selv om det ikke skulle blive podiet i år, så viser han i hvert fald takter til at kunne være med på den helt store scene i fremtiden. Jeg synes ikke, han får nok omtale, hvis jeg skal være helt ærlig, i forhold til det han præsterer, siger Søren Kragh Andersen.

Efter de første ni etaper er det kun Rigoberto Urán, Ben O'Connor og suveræne Tadej Pogacar, der har kørt hurtigere end den unge dansker.