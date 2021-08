Storebror Kragh Andersen får ny kontrakt på World Touren

Det oplyser holdet på sin hjemmeside.

Asbjørn Kragh Andersen har kæmpet med en skade i denne sæson, og han har derfor ikke kørt mere end to løb, men holdet ser perspektiver i den 29-årige rytter.

- Vi har stor tillid til ham, og derfor har vi forlænget kontrakten. Vi mener virkelig, at Asbjørn bidrager med stor værdi, og så er han en god fyr.

- Vi mener, at han fortsat kan udvikle sig meget i sin rolle som rytter og vejkaptajn. Hans erfaring i hektiske momenter og hans stærke attitude er meget vigtig for os, siger holdtræner Rudi Kemna.

Selv er Asbjørn Kragh Andersen begejstret for sin nye aftale.

- Jeg kan virkelig godt lide at arbejde med holdet og staben. Jeg kan rigtig godt lide miljøet på holdet, og det er et perfekt sted for mig at fortsætte.

Han fortæller, at han på holdet er en del af gruppen, der skal hjælpe sprinterne, og i løbene skal han i rollen som vejkaptajn styre slagets gang.

- Vi har nogle unge gutter, som jeg nyder at være omkring. Jeg kan godt lide at rådgive og motivere dem under løbene og på træningslejre, siger Asbjørn Kragh Andersen.

Mens lillebror har hentet Tour de France-etapesejre, har storebror haft en mere anonym professionel karriere. Han har indtil videre hentet to sejre i mindre løb.