Store ledere inspirerer Danmarks motor

En skulle jo sparke, da Danmark fik tilkendt et straffespark med lidt over et kvarter igen af EM-premieren mod Finland i lørdags.

Det skal være usagt, om det var aftalt på forhånd, men Pierre-Emile Højbjerg gik omgående hen og tog bolden, efter at dommeren havde peget på pletten. Det var en måde at tage ansvar og demonstrere lederskab på.

Den 25-årige midtbanespillere vil gerne gå forrest, og han har altid set op til og ladet sig inspirere af de foregangsmænd, han har spillet sammen med eller trænet under.

Det gælder fra tiden som en knøs i Bayern Münchens førsteholdstrup under Josep Guardiola til mødet med lederskikkelserne i Tottenhams omklædningsrum og eksmanager José Mourinho.

Det fortæller Højbjerg i et interview, der blev lavet forud for lørdagens traumatiske EM-kamp i Parken.

- I al den tid jeg har spillet på førsteholdet, fra jeg var 16 år, uanset om det har været i Bayern München, Augsburg, Schalke, Southampton eller Tottenham, har jeg kigget på dem, der tør tage ansvar på holdets vegne. Det er dem, jeg gerne vil have en god forbindelse til.

- Det betyder ikke, at vi sidder og drikker kaffe sammen hele eftermiddagen, men det handler om at få en gensidig forståelse med dem, for de har en personlighed, som jeg også vil have.

- Jeg har altid været tiltrukket af folk, der tør at tage ansvar og giver noget af sig selv, og jeg er nysgerrig på, hvordan de viser det, siger Højbjerg.

Han nævner nuværende og tidligere holdkammerater i flæng. Blandt andre Thomas Müller, Hugo Lloris, Kasper Schmeichel og Simon Kjær. De går forrest i kamp og til træning både fysisk og verbalt. Hver gang.

For at være en god leder på banen og i omklædningsrummet skal man selv være i mental balance, påpeger Højbjerg. Det er han i højere grad nu end tidligere, efter at han i mange år har øvet sig på at være til stede i nuet.

- Jeg har fokus på at spille fodbold, når jeg er til fodbold. Når jeg er sammen med familien, så slukker jeg for showet. Jeg er selvfølgelig fodboldspiller 24/7, men rent mentalt prøver jeg at slukke fuldstændig og holde fokus på at være i nuet.

- Jeg prøver at lade være med at tænke på fodbold, når jeg står i køkkenet og laver mad, går tur med mine børn eller putter dem om aftenen. Det lyder meget simpelt, og det fungerer rigtig godt for mig.

- Når jeg er sammen med min kone eller nogle kammerater, skal det ikke handle om, hvem der er ny træner, om jeg har spillet godt eller dårligt, om vi ligger nummer fire eller et.

- Så handler det i stedet om praktiske ting som, hvornår børnene skal afleveres i institutionen, om bilen skal vaskes, eller om man skal gå ud med skraldet, siger Højbjerg.

Det er lærdommen af en lidt for tumultarisk indledning på seniorkarrieren.

Højbjerg erkender, at han i sine sene teenageår var for utålmodig og havde for stort fokus på at få spilletid for enhver pris. Dengang kunne han godt have brugt et råd fra sin far, som døde i en alt for ung alder i 2014. I stedet endte Højbjerg med at shoppe rundt mellem flere klubber uden at få en base.

- Jeg var i en læringsproces og var i gang med at udvikle mig. Jeg lærte helt vildt meget af at være i Bayern München, og det var de bedste lærepenge, jeg kunne få.

- Men jeg troede måske, at jeg ville være færdigudviklet, når jeg var 19-20 år og skulle spille hver gang. Der kunne jeg godt have brugt min far til at lægge hånden på min skulder og sige: "Hey, vær nu til stede og hold fokus på hvor du er i stedet for at tænke to eller tre år frem."

- Så ville jeg have fundet mere ro i ikke at have været kontinuerligt involveret i kampe, siger han.

Det er over otte år siden, at midtbanedynamoen første gang spillede en bundesligakamp for Bayern München, men det var først i lørdags, at han var på banen i en slutrundekamp for A-landsholdet - hans landskamp nummer 42.

En slags kulmination på en lang og lærerig sæson efter skiftet fra Southampton til Tottenham. I storklubben har han i endnu højere grad lært at håndtere fodboldens evige pres for at præstere og tage ansvar.

- Jeg kan godt lide, at der er forventninger og bevågenhed. Det er fedt og motiverende. Det gør, at jeg ikke sidder stille. Det holder mig oppe på tæerne, og den følelse kan jeg godt lide.

- Jeg kan mærke, at jeg er vokset som spiller det seneste år. Lærerig er nok det bedste ord for den sæson, jeg har haft. Det seneste år har været "en meget koncentreret juice, siger Højbjerg.

Hans straffespark mod Finland blev brændt. Men det skal Højbjerg nok rejse sig fra.

For selv om Danmark tabte kampen, vandt Christian Eriksen livet, og fra sygesengen har fynboen vist lederskab, der smitter positivt af på Højbjerg og holdkammeraterne.

- Han fortalte os også, at vi skal se frem mod kampen på torsdag mod Belgien. Ikke ordret, men på sin egen måde.

- Man vil gerne spille på torsdag, man vil spille for Christian, sagde Højbjerg mandag.