Storbritannien afviser særadgang for danske fans til semifinale

- Den danske ambassadør i London har været i kontakt med de britiske myndigheder, men de afviser at lave en tilgang for semifinalen som den, der laves for finalen, lyder det i et skriftligt svar.

Skrappe britiske coronarestriktioner betyder, at der er krav om ti dages karantæne ved indrejse, også selv om man er vaccineret.

Derfor er landsholdet afhængigt af støtte fra danskere bosat i Storbritannien. De har mulighed for at få del i 5000 billetter, som Dansk Boldspil-Union (DBU) råder over.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har dog lavet en særaftale med de britiske myndigheder om tilrejsende fans ved finalen.

Hvis Danmark spiller sig videre til EM-finalen, kan 1000 tilrejsende fans dermed få adgang til Wembley. Men den model vil de britiske myndigheder altså ikke gå med til ved onsdagens semifinale.

Tidligere er reglerne i både Holland og Aserbajdsjan, hvor landsholdet har spillet, blevet lempet for de danske fodboldfans.

Landstræner Kasper Hjulmand sagde efter sejren mod Tjekkiet lørdag aften, at han håber, at det samme vil være tilfældet i forbindelse med semifinalen.

- Vi håber, at Boris Johnson (Storbritanniens premierminister, red.) vågner op og giver adgang til en masse tusind danske fans, ellers må vi bære dem med ind på banen.

- Jeg håber, at en masse danskere får lov til at komme, men lad os se, sagde Hjulmand lørdag.

Ifølge ham har opbakning fra lægterne været en nøgle til, at Danmark er nået til EM-semifinalen for første gang i 29 år.

Søndag eftermiddag har omkring 2000 danskere med britisk adresse indtil videre registreret sig via billet.dbu.dk, oplyser DBU.

Man skal først verificere sig som dansker ved at blive medlem af fanklubben. Herefter får man tilsendt link til køb via Uefas hjemmeside, og hver person kan købe op til fire billetter.

De første links sendes ud sent søndag eftermiddag.